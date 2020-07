Ty Burrell, bekend van zijn rol als Phil Dunphy in de comedyserie Modern Family, heeft een tweejarig contract getekend met 20th Century Fox. De producent zal samen met Burrells productiebedrijf een nieuwe comedyserie maken voor zender ABC, meldt Variety donderdag.

De serie krijgt de titel Yours, Mine & Paul's en draait om het personage Lauren. Zij besluit om draagmoeder te worden voor haar beste vriend Paul en zijn man Xander. Dan overlijdt Paul plotseling en bovendien mogen Lauren en Xander elkaar totaal niet.

Burrell speelde elf seizoenen lang in de populaire comedyserie Modern Family, die afgelopen lente na elf seizoenen voorgoed tot een einde kwam. Hij won tweemaal een Emmy Award voor zijn rol.

"Ik vind het geweldig om te blijven werken met de mensen die me elf jaar lang geld betaalden om me in de rol van Phil voor gek te zetten", zegt Burrell. "Nu heb ik eindelijk de kans om dat zelf te doen."

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan vertolken in Yours, Mine & Paul's en wanneer de serie op ABC te zien zal zijn.