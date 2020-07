Extraction, de actiefilm met Chris Hemsworth die in april dit jaar uitkwam, is in de eerste maand nadat hij verscheen het best bekeken van alle Netflix Original-films. De streamingdienst, die normaliter weinig kijkgegevens deelt, maakt donderdag een toptienlijst bekend.

Voor de lijst bekeek Netflix hoeveel mensen er wereldwijd in de eerste vier weken na verschijning keken naar de film, meldt Deadline.

Extraction is de nummer één met 99 miljoen kijkers. Birdbox, de thriller met Sandra Bullock in de hoofdrol, werd in de eerste maand bekeken door 89 miljoen mensen.

De top vijf wordt verder aangevuld met Spenser Confidential met Mark Wahlberg, de Michael Bay-actiefilm 6 Underground met Ryan Reynolds en de comedy Murder Mystery, met hoofdrollen voor Jennifer Aniston en Adam Sandler.

Het voor een Oscar genomineerde The Irishman van Martin Scorsese staat op de zesde plek en werd in zijn eerste maand bekeken door 64 miljoen Netflix-abonnees.