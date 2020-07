Kate Winslet (44) is volgens Deadline een van de acteurs die wordt geëerd tijdens het komende Toronto Film Festival. Ze ontvangt de prijs, die de actrice krijgt voor haar oeuvre, tijdens een virtuele ceremonie op 15 september.

Ammonite, waarin Winslet een van de hoofdrollen speelt, wordt vertoond tijdens het jaarlijkse filmfestival dat deze keer wegens het coronavirus een virtuele editie beleeft.

"Kate's briljante en indringende verschijning op het witte doek blijft het publiek en collega-acteurs boeien en inspireren", zegt Joana Vincente, een van de directeuren van het Toronto Film Festival.

"Van haar eerste rollen in Heavenly Creatures, Sense and Sensibility en Titanic tot Revolutionary Road, The Reader en Steve Jobs: haar acteerwerk is krachtig en ze maakt moedige keuzes in haar rollen."

Ook Winslets rol in Ammonite, waarin ze paleontoloog Mary Anning speelt, wordt door Vincente geprezen. "Het bevestigt nogmaals dat zij een van de beste en meest gerespecteerde actrices van haar generatie is."

Winslet werd vijfmaal genomineerd voor een Oscar en won hem een keer, voor haar rol in het drama The Reader. Het komt regelmatig voor dat een winnaar van de oeuvreprijs een paar maanden later een Oscar krijgt voor zijn of haar werk. Zo ontving Joaquin Phoenix de prijs in 2019, om vervolgens de Oscar voor beste acteur te winnen voor zijn rol in Joker.