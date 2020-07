De opnames van de De Luizenmoeder-film starten in september, zo heeft actrice Maaike Martens bekendgemaakt. De actrice was in de serie te zien als moeder Ursula.

"In principe gaan we in september beginnen", aldus Martens in gesprek met Radio 5. "Ik kan niet wachten, iedereen heeft er enorm veel zin in."

De actrice hoopt dat een eventuele tweede golf van coronabesmettingen uitblijft, ook omdat de opnames daardoor mogelijk in de problemen kunnen komen. Vrijwel alle acteurs die in de populaire serie uit 2018 speelden, keren terug voor de film.

Ilse Warringa, die juf Ank speelde, zal de film gaan regisseren.