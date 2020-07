Kevin Connolly heeft in een verklaring ontkend een kostuumontwerpster te hebben verkracht op de set van zijn regiedebuut Gardener of Eden, meldt Deadline. De acteur en regisseur zegt dat er sprake was van handelingen met wederzijds goedvinden.

Kostuumontwerpster Gracie Cox heeft woensdag in een interview de lezing gegeven dat Connolly haar zou hebben aangerand in 2005 tijdens een feestje ter gelegenheid van het einde van de opnames van de film Gardener of Eden. Ze zou collega-ontwerpster Amy Westcott hebben ingelicht over het incident, waarop Westcott de regisseur van de film tijdens het feest zou hebben aangesproken op diens gedrag.

"Kevin steunt slachtoffers van seksuele misdrijven en gelooft dat hun aantijgingen altijd moeten worden gehoord", aldus de verklaring door een woordvoerder namens Connolly. "Hij is geschokt over de aantijgingen door Gracie Cox. Het incident was met wederzijds goedvinden en Connolly ontkent ten stelligste dat er sprake was van misbruik."

De 46-jarige Connolly is vooral bekend om zijn acteerwerk in de serie Entourage, waarvan in 2015 ook een film uitkwam. In datzelfde jaar werd bekend dat de Amerikaanse acteur en regisseur de in 2018 verschenen biografische misdaadfilm Gotti zou regisseren, met John Travolta in de hoofdrol.