Er is een film in de maak over Jessica Watson, de nu 27-jarige vrouw die in 2009 op 16-jarige leeftijd een zeiltocht rond de wereld maakte. Netflix produceert de film, die is gebaseerd op Watsons boek True Spirit.

Volgens Variety is Watson de jongste persoon ooit die solo over de wereld zeilde, maar de Nederlandse Laura Dekker verbrak kort hierna dit record. Zij was enkele maanden jonger dan de Australische toen ze haar reis voltooide.

Watson deed 210 dagen over de zeilreis en keerde drie dagen voor haar zeventiende verjaardag terug op haar startpunt Sydney in Australië. Ze filmde haar reis, die te zien was in de documentaire 210 Days.

"Het is een enorme eer dat Netflix mijn verhaal tot leven brengt", zegt Watson. "Ik hoop dat de film mensen inspireert om ook te zeilen en hun eigen avonturen te beginnen."

De regie is in handen van Sarah Spillane, die eerder betrokken was bij de dramafilm Around the Block. Watson zal nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van de film.