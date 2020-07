Er is een nieuwe versie in de maak van Fletch, de comedythriller uit 1985 die een bewerking is van de gelijknamige boekenreeks geschreven door Gregory McDonald. Jon Hamm, onder meer bekend uit Mad Men, speelt volgens The Hollywood Reporter de hoofdrol in de film.

Hamm speelt de rol van I.M. Fletcher, een onderzoeksjournalist die in de originele film werd vertolkt door acteur Chevy Chase.

Het verhaal van de nieuwe film is een bewerking van het tweede boek uit de reeks, waarin Fletcher zelf verdachte is in een moordzaak. Om zijn onschuld te kunnen bewijzen moet de journalist op zoek naar de kunstcollectie van de vader van zijn verloofde, die op dat moment vermist wordt en vermoedelijk niet meer leeft.

De regie van de film is in handen van Greg Mottola, bekend van comedyfilms als Superbad. Wanneer de film in de bioscopen te zien is, is nog niet bekendgemaakt.