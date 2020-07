Bioscopen en filmtheaters zijn weer open, maar de gebruikelijke blockbusters laten nog op zich wachten. In de tussentijd blikt NU.nl terug op de meest iconische filmzomers. Met deze week aandacht voor 1975, het jaar dat Jaws een ongekende hype werd.

"Het leeft om te doden. Een gedachteloze eetmachine." Het is juni 1975 wanneer de eerste reclames voor haaienthriller Jaws op de Amerikaanse televisie verschijnen. Een ongekende marketingcampagne voor die tijd. Na een aantal kwakkelende jaren zetten grote filmstudio's nu vol in op gegarandeerde kaskrakers in vakantieperiodes.

Universal spant daarbij de kroon. Niet alleen met de talloze commercials en posters in het land, maar ook vanwege de ruim negenhonderd bioscopen die Jaws tegelijkertijd draaien. In een paar weken tijd wordt dezelfde omzet binnengehaald die The Godfather (1972) in drie jaar verdiende. Het blockbustertijdperk is begonnen.

Jaws gaat over Martin Brody (Roy Scheider), de sheriff van een klein kuststadje, die vermoedt dat hordes strandgasten groot gevaar lopen. Niet iedereen wil echter geloven dat er een bloeddorstige haai rondzwemt. Samen met zeewetenschapper Hooper (Richard Dreyfuss) en ervaren kapitein Quint (Robert Shaw), probeert sheriff Brody het tij te keren.

60 Televisiereclame voor Jaws uit 1975

Moeizame draaiperiode

Vlekkeloos verliep het maken van Jaws zeker niet. De beoogde draaiperiode van twee maanden werd uiteindelijk een half jaar. Drie mechanische haaien, die met een afstandsbediening werden bestuurd, bleken niet altijd mee te werken in de hoge golven. Het weer zat tegen, de cameraboot sloeg een paar keer om en er bleven plezierbootjes dwars door shots heen varen.

Met een filmploeg die maandenlang op het water ronddobberde, konden de gemoederen op de set hoog oplopen. "Soms sprong ik zomaar te water", vertelde regisseur Steven Spielberg in 1975 aan het AD. "Om even af te koelen."

Het 26-jarige filmtalent, dat destijds al naam had gemaakt met de achtervolgingsthriller Duel, werd wereldwijd geprezen om zijn geduldige opbouw. Neem de openingsscène. Een jonge vrouw moet daarin haar nachtelijke duik met de dood bekopen, zonder dat we een druppeltje bloed te zien krijgen. De spanning komt uit shots die vanuit de diepte naar de wateroppervlakte loeren, gecombineerd met de aanzwellende soundtrack van John Williams. Het slachtoffer wordt steeds harder omlaaggetrokken, gillend heen en weer gesleurd. Totdat ze niet meer bovenkomt.

201 Bekijk hier de trailer van Jaws

Pers en publiek laaiend enthousiast

"De aanwezigheid van de gevaarlijke haai wordt heel lang slechts gesuggereerd", schreef de Volkskrant in een lovende recensie. "De film is al een heel eind op gang wanneer de confrontatie met het dier onverwacht schokkend plaatsvindt. Er is echter een achtergrond geschapen, waartegen spanningen tussen mensen een rol beginnen te spelen."

Veel enthousiaste bezoekers gingen een tweede keer naar Jaws, waarop grote studio's zich begonnen te realiseren hoe lucratief een langere draaiperiode was. Rocky en Star Wars, twee kassuccessen die niet veel later kwamen, volgden hetzelfde voorbeeld. Met vervolgdelen, merchandise en pretparkattracties werd de winst van een film gemaximaliseerd.

Tegenwoordig kennen we dat trucje van kaskrakers als Avatar en Avengers: Endgame, die beide een ruime 2,7 miljard dollar opleverden. Toch deed Jaws het relatief gezien toch echt beter. Met een inflatiecorrectie staat de thriller nog altijd in de top tien van best bezochte films aller tijden. Naar schatting werden er zo'n 128 miljoen kaartjes verkocht.

Het enige succes van de afgelopen twintig jaar dat daar nog bij in de buurt komt, is Star Wars: The Force Awakens. Het aantal verkochte tickets voor die film wordt geschat op 108 miljoen.