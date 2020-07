Nicolette van Dam is nog steeds goed bevriend met de acteurs die ze leerde kennen in haar Zoop-tijd en ziet hen regelmatig. De presentatrice en horecaondernemer zegt in gesprek met Veronica Magazine zegt dat de groep vrienden nog steeds hoopt eens te kunnen samenwerken.

"Al weet ik niet of ik ooit nog in een dagelijkse serie zou willen spelen. Het is heel leuk, maar het moet wel precies passen. Ik heb nu een gezin en eigen bedrijven. Dus dan moet het wel een geweldige rol zijn", aldus Van Dam.

Zoop startte in 2004 en was een populaire kinderserie waarin een groep jongeren in een dierentuin werkt. De cast, naast Van Dam bestaande uit onder anderen Jon Karthaus, Patrick Martens en Viviënne van den Assem, woonde in het park.

"Omdat we als cast samen werkten, aten en sliepen, heb ik er een echte familie aan overgehouden. Dat voelt trouwens nog steeds zo. We hebben zelfs een appgroepje met elkaar. Vlak voordat corona uitbrak, hadden we nog een etentje. Dan hebben we aan een half woord genoeg."

Van Dam kijkt inmiddels met dochters Lola-Lily en Kiki-Kate de afleveringen terug. "Daar kijken mijn dochters inmiddels met veel plezier naar. Hoe leuk is dat!"