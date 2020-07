De doodsoorzaak van Glee-actrice Naya Rivera is vastgesteld, zes dagen nadat de actrice op woensdag 8 juli als vermist was opgegeven. De lokale autoriteiten hebben in een persbericht laten weten dat de actrice 'onder natuurlijke omstandigheden is overleden'.

"De omstandigheden en visuele kenmerken gaven allemaal aan dat het lichaam dat van Naya Rivera was en de identiteit is bevestigd door middel van tandheelkundige vergelijking", luidt het persbericht dat is ingezien door US Weekly.

"Er zijn röntgenfoto's gemaakt en er is een volledige autopsie uitgevoerd. De autopsiebevindingen komen overeen met een verdrinking", staat in het persbericht te lezen. "Bij de autopsie werden geen traumatisch letsel of ziekteprocessen geïdentificeerd."

Hoewel er nog monsters zullen worden ingediend voor toxicologische tests bleek uit de autopsie geen indicatie te zijn dat drugs of alcohol een rol zouden hebben gespeeld bij het overlijden.

Een verraderlijke stroming

Rivera's lichaam werd maandag gevonden in Lake Piru. De Glee-actrice raakte op 8 juli vermist tijdens een boottochtje met haar vierjarige zoon op het meer in de Amerikaanse staat Californië. Ze was naar alle waarschijnlijkheid met haar zoontje aan het zwemmen in het meer toen ze te maken kregen met een verraderlijke onderstroom die de twee meenam.

Volgens sheriff Bill Ayub, die betrokken was bij de zoektocht, heeft Rivera daarna "al haar energie gebruikt om haar zoontje terug op de boot te krijgen" maar "had ze daarna niet genoeg energie meer om zichzelf te redden".