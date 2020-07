Een rechter in New York heeft de voorgestelde schikking van in totaal 18,8 miljoen dollar (ongeveer 17 miljoen euro) verworpen waarmee alle civiele claims van vermeende slachtoffers van Harvey Weinstein van tafel zouden zijn.

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een hoorzitting, schrijft The Hollywood Reporter.

De schikking werd in juni voorgesteld en werd ondersteund door de openbaar aanklager in New York. De advocaten van zes vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik, lieten echter weten dat ze niks zagen in een schadevergoeding.

De advocaten hebben er vooral moeite mee dat de filmproducent, die in in maart werd veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf, door de schikking geen verantwoordelijkheid zou hoeven nemen voor zijn acties en de schadevergoeding niet uit eigen zak zou hoeven betalen. Het geld zou van verzekeringsbedrijven komen.

Weinstein heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de rechter.