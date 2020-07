De opleving van het coronavirus in Hongkong heeft mogelijkerwijs consequenties voor de heropening van bioscopen op het Chinese vasteland. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

Volgens ingewijden zouden de bioscopen in China eind juli weer openen, maar de meer dan veertig nieuwe coronabesmettingen in Hongkong zouden weleens roet in het eten kunnen gooien.

Woensdag zou de film Peninsula in Honkong in première gaan. De opvolger van de populaire thriller Train to Busan (over een virus dat mensen in zombies verandert) zal op een later tijdstip vertoond worden.

Hongkong leek het virus onder controle te hebben, maar sinds begin juli worden er meldingen gemaakt van nieuwe besmettingen. Om de gevolgen van de nieuwe opleving in te dammen, heeft de leiding van de regio besloten alle bioscopen, horecagelegenheden, sportscholen en attractieparken wederom te sluiten.

Hollywood wacht gespannen af

Hongkong sloot zijn bioscopen ook al enkele weken tussen eind maart en begin mei. In China gaat echter de ene na de andere bioscoop failliet, omdat de filmzalen daar al langer dan zes maanden gesloten zijn. De lockdown in Hongkong zal daar weinig aan veranderen.

De Chinese markt is een van de belangrijkste afzetmarkten voor internationale films. Ook Hollywood kijkt al maandenlang gespannen hoe de restricties zich in het ruim 1,3 miljard inwoners tellende land ontwikkelen.