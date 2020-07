Naast hoofdrolspeelster Yolanthe Cabau en zanger Tino Martin zijn ook Jim Bakkum en Nienke Plas te zien in de nieuwe romantische comedy Just Say Yes. Filmproducent Independent Films meldt dinsdag dat er ook rollen zijn weggelegd voor Kim-Lian van der Meij en Edwin Jonker.

De opnames voor de film zijn deze week van start gegaan. De regie ligt in handen van Appie Boudellah en Aram van de Rest. De film wordt gemaakt door hetzelfde team als de romantische comedy F*ck De Liefde, die vorig jaar verscheen.

Eerder werd bekend dat Cabau de hoofdrol speelt. De film draait om Lotte, die al haar hele leven uitkeek naar de perfecte bruiloft, maar in een dal belandt als haar aanstaande plotseling besluit het huwelijk niet door te laten gaan.

Martin kondigde vorige week aan dat hij zijn acteerdebuut maakt in de film. "Ik kan het zelf haast niet geloven, maar ik ga in een film spelen. Ik vind het een onwijs leuke uitdaging. Ik wilde wel weer wat nieuws", vertelde de zanger aan RTL Boulevard.

Just Say Yes moet op 28 januari 2021 in de bioscoop verschijnen.