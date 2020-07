De politie bevestigde maandag het lichaam van de sinds 8 juli vermiste Naya Rivera (33) te hebben gevonden. Een greep uit de reacties op de dood van de Glee-actrice.

Glee-collega Jane Lynch: 'Wat was jij een bron van kracht'

Rivera's Glee-collega Jane Lynch wenst de familie van de overleden actrice liefde en vreedzaamheid toe. "Wat was jij een bron van kracht", schrijft Lynch op Twitter.

Lea Michele deelt foto Rivera

Na ruim een maand afwezigheid van sociale media deelt Rivera's Glee-collega Lea Michele een zwart-witfoto van de overleden actrice.

Jeugdvriendin en collega Tamera Mowry: 'Mijn geest wilde dit niet accepteren'

Actrice Tamera Mowry heeft "zoveel herinneringen" aan meer dan twintig jaar vriendschap met Rivera. "Mijn geest wilde dit niet accepteren", aldus Mowry, die Rivera voor het eerst ontmoette tijdens een fotoshoot.

Glee-collega Jenna Ushkowitz: 'Je straalde op het scherm en backstage'

Rivera's Glee-collega Jenna Ushkowitz vond dat de overleden actrice "scheen op het podium en het scherm en straalde met liefde achter gesloten deuren".

Mandy Moore: 'Hartverscheurend'

Collega-actrice Moore noemt de dood van Rivera "hartverscheurend" en wenst de vierjarige zoon van de actrice en haar geliefden veel liefde toe.

Glee-collega Kevin McHale: 'Ze had meer talent dan de rest van de cast'

Rivera's Glee-collega Kevin McHale herinnert zich dat de actrice zo hard werkte op de set. "Ze had duidelijk meer talent dan de de rest van de cast", aldus de acteur.

Demi Lovato: 'Zal spelen van jouw vriendin eeuwig koesteren'

Zangeres Demi Lovato speelde de vriendin van Rivera in de muzikale comedy Glee. "Ik zal dit voor eeuwig koesteren. Rust in vrede", aldus de zangeres.

Glee-collega Chris Colfer: 'Liefde voor Rivera niet in één bericht samen te vatten'

Volgens Rivera's Glee-collega is de liefde en het respect voor de actrice niet in één Instagram-bericht samen te vatten. "Als je vrienden was met Naya, is dat gewoonweg onmogelijk", schrijft de acteur.

Alyssa Milano: 'Rust in vrede'

"Rust in vrede, Naya", schrijft actrice Alyssa Milano bij een foto van de Glee-actrice.