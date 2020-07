Grant Imahara is overleden aan een hersenaneurysma, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. De voormalige presentator van het populairwetenschappelijke programma Mythbusters werd 49 jaar oud.

Imahara zou plotseling zijn overleden. "Onze harten zijn gebroken", aldus een woordvoerder van Discovery, dat Mythbusters produceert. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn familie."

De elektro- en robottechnicus presenteerde Mythbusters van het derde seizoen van het populair wetenschappelijke programma tot 2014. Twee jaar later kwamen Imahara en zijn medepresentatoren Kari Byron voor een seizoen weer samen voor het Netflix-technologieprogramma White Rabbit Project.

Imahara werkte ook voor Lucasfilm. Daar was de Amerikaan onder meer verantwoordelijk voor bewegende poppen in de films The Matrix Reloaded, The Lost World: Jurassic Park en Terminator 3: Rise of the Machines.