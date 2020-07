Het lichaam dat maandag werd gevonden in het Pirumeer is dat van de vermiste Naya Rivera, dat meldt de politie van Ventura County (Californië) in een persconferentie. De Glee-actrice raakte op 8 juli vermist tijdens een boottochtje met haar vierjarige zoon op het meer in Californië.

Een politiewoordvoerder liet tijdens de persconferentie weten er zeker van te zijn dat het lichaam van Rivera is. Hoewel er nog een uitgebreidere autopsie op het lichaam moet worden uitgevoerd, is de actrice volgens de woordvoerder hoogstwaarschijnlijk onder natuurlijke omstandigheden om het leven gekomen.

Rivera verdween woensdag op het Pirumeer nadat ze met haar vierjarige zoon Josey was gaan varen. De actrice is waarschijnlijk gaan zwemmen en keerde vervolgens niet meer terug. Omdat het gehuurde bootje na drie uur nog steeds niet was teruggebracht, besloten de eigenaren op zoek te gaan. Ze troffen zoontje Josey slapend aan, waarna ze direct de politie alarmeerden. De jongen is inmiddels bij familie ondergebracht.

In de afgelopen zes dagen werd door reddingswerkers en duikers naar de actrice gezocht. Tijdens de zoektocht werd ook gebruikgemaakt van helikopters. Toen maandag het nieuws kwam dat er een lichaam gevonden was, ging de familie van de actrice naar het meer. Enkele van Rivera's Glee-collega's, waaronder Heather Morris (die de vriendin speelde van Rivera's personage), waren daar ook aanwezig.

Het lichaam van Rivera werd precies zeven jaar na de dood van Naya's voormalige co-ster Cory Monteith - die in 2013 overleed aan een overdosis - gevonden.

43 Politie bergt lichaam Glee-actrice Naya Rivera

Rivera werkte als model, zangeres en actrice

Rivera werd op 12 januari 1987 geboren in Santa Clarita, Californië en had haar eerste modellenklus toen ze acht maanden oud was. Ze brak in 2009 door met de rol van cheerleader Santana Lopez in de muzikale comedyserie Glee.

In 2011 tekende Rivera een platencontract. Twee jaar later had ze als zangeres een hit met het nummer Sorry, een samenwerking met rapper Big Sean.

Rivera kreeg zoon met acteur Ryan Dorsey

Rivera kreeg in september 2015 zoon Josey met acteur Ryan Dorsey. De twee acteurs besloten in december 2017 uit elkaar te gaan.

Twee maanden voor de aankondiging dat Dorsey en Rivera uit elkaar gingen, werd de actrice gearresteerd omdat ze Dorsey zou hebben geschopt en geslagen tijdens een ruzie. Uiteindelijk werd Rivera niet vervolgd voor de mishandeling.