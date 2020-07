De makers van onder meer de animatieserie Stars Wars: The Clone Wars en de liveactionserie The Mandalorian werken aan een nieuwe animatie rondom Star Wars. Het is de bedoeling dat Star Wars: The Bad Batch in 2021 zijn debuut maakt op streamingdienst Disney+, meldt Deadline maandag.

Regisseur Dave Filoni verzorgt de regie van de nieuwe productie.

De serie draait om gekloonde soldaten die zijn voortgekomen uit een experiment, die eerder werden geïntroduceerd in The Clone Wars. Tussen deze klonen zitten ook soldaten die genetisch van de standaard afwijken en ieder een bijzonder talent hebben dat hen een extra sterke soldaat maakt.

The Clone Wars maakte zijn debuut in 2008 en op Disney+ was dit jaar na jaren weer een vervolg te zien op de serie. Het succes hiervan heeft besloten tot het maken van The Bad Batch, zegt Disney+-vicepresident Agnes Shu.

Disney+ is momenteel bezig met twee andere Star Wars-projecten. De streamingdienst is bezig met een serie gebaseerd op het Obi-Wan Kenobi-personage met Ewan McGregor en een serie die een prequel is op de avonturen van Star Wars-personage Cassian Andor.