Idris Elba heeft een overeenkomst gesloten met Apple TV+. De acteur, onder meer bekend van Luther, zal films en series gaan produceren voor de streamingdienst, meldt Deadline maandag.

Elba is voornamelijk bekend als acteur, maar de laatste jaren ook actief als producent in zijn productiebedrijf Green Door Pictures. Zo werkte de Brit onder meer aan de comedy The Long Run.

Ook produceerde Elba de Netflix-serie Turn Up Charlie, die na één seizoen geannuleerd werd. Meer details over de projecten die Elba voor Apple+ TV gaat maken, zijn nog niet bekend.

De streamingdienst van Apple sloot eerder soortgelijke overeenkomsten met sterren als Oprah Winfrey, Alfonso Cuarón en Julia Louis-Dreyfus.