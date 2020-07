Jim Bakkum klust bij als stripper in de romcom Onze Jongens en Sacha Baron Cohen kruipt in de huid van een doorgedraaide despoot in The Dictator. Bekijk hieronder welke films en series Videoland onlangs toevoegde.

Films

Daddy's Home

Brad (Will Ferrell) doet zijn uiterste best om een goede stiefvader te zijn voor de kinderen van zijn nieuwe vrouw. Maar dan staat plotseling de biologische, vele malen stoerdere vader Dusty (Mark Whalberg) op de stoep. De twee mannen kunnen in deze comedy maar moeilijk door één deur.

The Dictator

Sacha Baron Cohen, bekend van typetjes als Borat en Brüno, speelt in deze comedy de dictator uit een fictief Noord-Afrikaans land. Aladeen reist naar New York om te praten over zijn nucleaire beleid. Maar als hij daar aankomt, wordt hij door zijn eigen onderdanen ontvoerd. Ze zijn het regime van Aladeen beu en willen democratie.

Cowboys & Aliens

In 1873 komt Jake Lonergan (Daniel Craig) aan in het stadje Absolution. Maar hij kan zich helemaal niks meer herinneren van zijn verleden. De stadsbewoners vertrouwen hem voor geen meter, totdat er een buitenaardse invasie uitbreekt en Jake de enige is die ze kan redden.

Trailer: Onze Jongens

Onze Jongens

Jim Bakkum komt er in deze comedy achter dat hij meer succes heeft met zijn lichaam dan met zijn werk voor een klusbedrijf. Samen met zijn collega's besluit hij om geld bij te verdienen als stripper. Onze Jongens werd een van de best bezochte Nederlandse films van 2017 en kreeg eerder dit jaar een vervolg.

Serie

De Man met de Hamer

In deze dramaserie uit 2013 zijn Jeroen en Martijn Krabbé te zien als vader en zoon, die een moeizame relatie hebben. Na twintig jaar weg te zijn geweest, staat zoon Kasper plots op de stoep voor zijn ouderlijk huis. Er lijkt eerst niets aan de hand, maar gaandeweg komen er familiegeheimen aan het licht. De Man met de Hamer werd geregisseerd door Will Koopman, onder meer bekend van Gooische Vrouwen en de boekverfilming Terug Naar de Kust.

