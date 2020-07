De Indiase actrice Aishwarya Rai is besmet met het coronavirus. Ook haar negenjarige dochtertje is positief getest. Dat melden verschillende media zondag, waaronder The Guardian.

Rai is de echtgenote van Abhishek Bachchan (44) en schoondochter van Amitabh Bachchan (77). Vader en zoon, beiden bekende Bollywoodacteurs, bleken zaterdag beiden besmet te zijn met het virus. Ze zouden milde symptomen hebben, maar wel in het ziekenhuis liggen. Onbekend is of Rai en haar dochter ook zijn opgenomen.

De 46-jarige Rai werd in 1994 uitgeroepen tot Miss World en is sindsdien te zien geweest in verschillende films. Zo speelde ze in Bride & Prejudice, de Amerikaanse comedy The Pink Panther 2 en het vervolg op de populaire Bollywoodthriller Dhoom.