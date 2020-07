Bollywoodacteur Amitabh Bachchan is besmet met het coronavirus, meldt hij zaterdag via Twitter. De acteur roept iedereen die zich de afgelopen tien dagen in zijn nabijheid heeft bevonden op om zich te laten testen op het virus.

Bachchan laat weten dat zijn familie en personeel zich hebben laten testen en de resultaten afwachten. Abhishek Bachchan, de 44-jarige zoon van de acteur, meldt zaterdag eveneens via Twitter dat hij net als zijn vader positief getest heeft op het coronavirus. Zowel hijzelf als zijn vader zouden met milde symptomen zijn opgenomen in een ziekenhuis.

Na in bijna veertig jaar in ruim honderd films te hebben gespeeld, wordt Bachchan gezien als een van de grootste acteurs in de Indiase filmgeschiedenis. De acteur speelde vaak de rol van antiheld.

Vijf keer in zijn carrière ontving Bachchan een National Film Award, de Indiase versie van de Amerikaanse Oscars. Voor zijn verdiensten ontving de Indiase acteur naast onder meer de hoge Indiase Padma Vibhushan-onderscheiding in 2006 de Ordre national de la Légion d'honneur, de hoogste Franse onderscheiding.