Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder meer de actiefilm The Old Guard en het vluchtelingendrama Stateless.

Series

Stateless

Actrice Cate Blanchett bedacht deze serie over het strenge immigratiebeleid van Australië. Vluchtelingen en immigranten worden verplicht in afgelegen opvangkampen gedumpt en wachten vaak jaren in de rimboe tot ze uitsluitsel krijgen over hun verblijf. In Stateless komt een labiele stewardess (Yvonne Strahovsky) per ongeluk in zo'n detentiekamp terecht en leert ze de asielzoekers die er verblijven kennen.

De serie is losjes gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Cornelia Rau, een Duitse vrouw die jarenlang in Australië woonde. Nadat ze werd aangehouden omdat ze een verwarde indruk maakte, werd ze bijna een jaar in een detentiekamp opgesloten omdat ze als ongewenste vreemdeling werd gezien.

The Protector

De Turkse Netflix Original The Protector keert terug voor (waarschijnlijk) het laatste seizoen. Winkelier Hakan Demir ontdekte dat hij tot een oude orde behoort die Istanboel moet beschermen tegen onsterfelijke schurken. In het derde seizoen wordt zijn vriendin Zeynep per ongeluk een van de onsterfelijken en moet Hakan voor eens en altijd afrekenen met de kwade Faysal. Het lot van Istanboel en dat van Zeynep staan op het spel.

Films

All Stars

Ze begonnen als jonge knapen te voetballen bij Swift Boys en hoewel hun levens steeds ingewikkelder werden, bleven ze vrienden. Het voetbal is om te huilen en het team staat zo langzamerhand op instorten. Als aanvoerder Bram (Danny de Munk) ontdekt dat ze binnenkort een jubileumwedstrijd spelen, probeert hij alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

All Stars was in 1997 een grote bioscoophit, mede dankzij rollen van Thomas Acda, Antonie Kamerling, Peter Paul Muller en Kasper van Kooten. De film kreeg een vervolg en een seriespin-off; het lijkt erop dat de voetbalklassieker binnenkort aan een revival begint.

Only

Als de wereld wordt getroffen door een gevaarlijke pandemie, vallen bijna alle vrouwen ineens dood neer. De dames die overblijven, zijn ineens hun gewicht in goud waard: de regering neemt ze gevangen en premiejagers verdienen goud geld als ze een vrouw inleveren.

Will (Leslie Odom jr.) wil koste wat kost zijn vriendin Eva (Freida Pinto) beschermen, maar door zijn extreme acties voelt ze zich juist enorm geïsoleerd. Tijdens een ontsnappingspoging wordt het duo opgejaagd door The Walking Dead-ster Chandler Riggs.

Step Up: All-In

In de vijfde en laatste Step Up-film strijden alle hoofdrolspelers uit de voorgangers om een lucratief contract in Las Vegas. Sean (Ryan Guzman) heeft het zó lastig als professioneel danser dat hij twijfelt over zijn toekomst. Een vaste show in Vegas is zijn laatste strohalm, maar de concurrentie is enorm sterk.

The Old Guard

De onsterfelijke Andromache (Charlize Theron) leidt een groep onsterfelijke huurlingen die al eeuwenlang op elk strijdtoneel te vinden zijn. In de 21e eeuw is het echter niet makkelijk om onopgemerkt te blijven. Een farmaceutisch bedrijf probeert the old guards te vangen om hun DNA te stelen, zodat de rijken der aarde óók eeuwig kunnen leven.

Naast Theron zien we ook de Nederlands-Tunesische acteur Marwan Kenzari (Aladdin). Er zijn plannen voor nóg twee films in deze nieuwe reeks: het is nog even afwachten of de film populair genoeg is wat Netflix betreft.

197 Charlize Theron: 'Mythe dat vrouwen niet van actiefilms houden'

Documentaire

Down To Earth With Zac Efron

High School Musical-ster Zac Efron reist in Down To Earth de wereld rond. Zijn doel: bekijken wat er wereldwijd gedaan wordt tegen klimaatverandering, armoede en het dreigende energietekort.

Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de plekken waar Efron heen gaat en dolt hij regelmatig met zijn medepresentator, groene ondernemer en superfoodexpert Darin Olien. In het eerste seizoen reizen ze naar plaatsen als Puerto Rico, Sardinië, Frankrijk en Peru om te zien wat de bewoners uitspoken.