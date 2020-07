Er komt een nieuwe televisieserie van The Batman. Dat meldt streamingdienst HBO Max vrijdag op Twitter.

De verhaallijn van de televisieserie is gebaseerd op de gelijknamige film, die door de coronacrisis is uitgesteld naar het najaar van 2021. Het is niet bekend of de serie voor of na de uitgave van film te zien is bij het Amerikaanse HBO Max.

De serie, die ook wordt gemaakt door filmmaker Matt Reeves, speelt zich af bij het politiebureau van Gotham City. Het is onduidelijk of Batman een van de personages is.

De opnames van de film liggen vooralsnog stil door de coronamaatregelen. Robert Pattinson wordt met zijn 33 jaar de jongste acteur ooit die de rol van Batman gaat vertolken in de speelfilm.