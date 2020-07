Een groot aantal comedyacteurs is toegevoegd aan de cast van Barrie Barista en Het Einde Der Tijden, een nieuwe comedyserie die vanaf 17 juli te zien is op Videoland. Onder anderen Theo Maassen, Elise Schaap, Jelka van Houten en Ilse Warringa zijn te zien in de productie.

Ook zijn er rollen voor Susan Radder, Gijs Naber en het Rundfunk-duo Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout.

Henry van Loon speelt de rol van Barrie Barista. De serie gaat over een koffiebar die moet zien te overleven terwijl er van alles misgaat in de wereld. In zijn bar krijgt hij enkele mensen over de vloer.

De comedyserie wordt geregisseerd door Flip van der Kuil. De regisseur en Van Loon werkten al eerder samen. Zo maakten ze de comedyserie Random Shit, die ook op Videoland te zien is.