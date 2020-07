Julia Sawalha (51), die de stem van het hoofdpersonage Ginger insprak in de animatiefilm Chicken Run (2000), zegt dat zij van de producenten niet mag meewerken aan het vervolg dat momenteel in ontwikkeling is. De Britse actrice zou volgens hen "te oud klinken", zo schrijft Deadline vrijdag.

De producenten hebben onlangs aan haar agenten laten weten dat er voor het personage Ginger een jongere stemactrice is gekozen. Volgens Sawalha heeft zij vooraf ook geen stemtest mogen doen voor de rol.

Hierop heeft de actrice, ook bekend uit de serie Absolutely Fabulous, zelf een opname van haar stem gemaakt en deze online gepubliceerd. Het fragment heeft ze ook gestuurd naar producent Aardman Animations. Die zou in een reactie hebben gezegd dat sommige stemmen die te horen waren in het eerste deel inmiddels ouder klinken, maar dat de stem van Sawalha daar niet een van is. Toch besloten ze om ook de rol van Ginger door een jongere actrice in te laten spreken.

Recentelijk werd bekend dat ook voor de rol van Rocky, destijds ingesproken door Mel Gibson, een nieuwe stemacteur wordt gezocht. Sawalha zegt dat ook Gibson te oud zou klinken volgens de producenten.

"Ik voel me onterecht afgewezen", vindt de actrice. "Dat ik kwaad ben, is een understatement. Ik voel me machteloos en denk dat er iets niet klopt in dit verhaal. Ik hoor alarmbellen rinkelen."

Film te zien bij Netflix

Eind juni werd bekend dat er een tweede deel van Chicken Run in de maak is, die te zien zal zijn bij Netflix.

Chicken Run 2 zal draaien om de kippen Rocky en Ginger, die inmiddels leven in een mensvrije omgeving. Toch is er een nieuw gevaar dat dreigt en ze moeten hun vrijheid riskeren om zichzelf te beschermen.

De film bracht meer dan 161 miljoen pond (ruim 177 miljoen euro) op. De Nederlandse stemmen werden ingesproken door onder anderen Katja Schuurman en Huub van der Lubbe. Het is nog niet bekend of zij ook te horen zijn in de Nederlandse versie van het tweede deel.