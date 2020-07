Ozzy Osbourne heeft samen met zoon Jack en vrouw Sharon het nieuwe televisieprogramma The Osbournes Want To Believe gemaakt. In de show probeert Jack zijn ouders te overtuigen van de echtheid van beelden van geesten en andere paranormale verschijnselen, meldt Variety.

Het programma dat vanaf 2 augustus op het Amerikaanse Travel Channel te zien is, werd in quarantaine vanuit het huis van de Osbournes gemaakt en bestaat uit acht losse afleveringen van een uur.

In de serie laat Jack zijn ouders filmpjes zien waarin verschijningen van geesten, bezeten poppen, ufo's en niet geïdentificeerde beesten te zien zijn. Zijn ouders vertellen vervolgens wat ze van de video's denken en beoordelen de echtheid van de beelden.

Het is de eerste keer sinds de realitysoap van de familie op MTV dat ze weer samen te zien zijn. Dochter Kelly Osbourne is het enige gezinslid dat niet meedoet. Jack Osbourne verwacht niet dat hij op korte termijn nog meer programma's met zijn familie zal maken, omdat hun agenda's normaal gesproken te vol zijn.