Tino Martin heeft zijn eerste rol als acteur in de wacht gesleept. De zanger vertelt donderdag aan RTL Boulevard dat hij in een romantische komedie gaat spelen, waarin Yolanthe Cabau de hoofdrol speelt.

"Ik kan het zelf haast niet geloven, maar ik ga in een film spelen", aldus Martin. "Ik vind het een onwijs leuke uitdaging. Ik wilde wel weer wat nieuws." De zanger vertelt dat hij al had toegezegd voordat hij het script had gelezen of wist met wie hij in de film zou gaan spelen.

Hij omschrijft zijn eigen rol als "een man die zo in zijn hobby opgaat, dat hij zijn vrouw niet meer ziet staan". Hij zegt het script veel te lezen ter voorbereiding en te oefenen met zijn tegenspeelster. Wie dat is, mag hij nog niet bekendmaken.

Martin geeft toe dat hij de nieuwe uitdaging wel spannend vindt. "Er is eigenlijk ook geen weg meer terug. Nu vraag ik mezelf eigenlijk af: had ik dit wel moeten doen?", aldus de zanger. Hij zegt het niet makkelijk te vinden om de teksten uit zijn hoofd te leren, mede door dyslexie.

Naast de rol die hij speelt, zal Martin ook de soundtrack van de film verzorgen. Hij laat weten dat het een "vrolijk en gezellig" lied zal worden dat past bij de romantische komedie. De film moet begin volgend jaar verschijnen.