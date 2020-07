De populaire Britse serie The Crown krijgt toch een zesde seizoen. Eerder dit jaar zei bedenker en schrijver Peter Morgan nog dat de serie na vijf seizoenen zou stoppen.

"Toen we bezig waren met de verhaallijnen voor seizoen vijf, werd het duidelijk dat we toch terug moesten naar ons oorspronkelijke plan om zes seizoenen te maken", aldus Morgan tegenover The Hollywood Reporter.

Daarin worden niet, zoals velen hadden gehoopt, de recente ontwikkelen rond het Britse koningshuis - zoals de perikelen rond Meghan Markle en prins Harry en de connectie tussen prins Andrew en Jeffrey Epstein - behandeld.

"Het zesde seizoen brengt ons niet dichter bij de actualiteit", stelt Morgan. "Het stelt ons simpelweg in staat om dezelfde periode (de jaren 2000, red.) accurater te kunnen beschrijven."

De vierde reeks van The Crown, met Olivia Colman als koningin Elizabeth en Gillian Anderson als Margaret Thatcher, is later dit jaar te zien op Netflix. In het vijfde en zesde deel kruipt Imelda Staunton in de huid van Elizabeth en wordt prinses Margaret vertolkt door Lesley Manville.