Scoob! is het nieuwe avontuur van de makkelijk bang te maken Deense dog Scooby-Doo. De animatiefilm krijgt negatieve kritieken.

NRC - twee sterren

"Het eerste half uur is het leukste gedeelte van Scoob!, vooral voor fans van de Deense dog die door een spraakbeperking van de s een r maakt: Shaggy wordt bij hem Raggy."

"Daarna gaat het mis en dat komt vooral door de poging van de eenvoudige cartoon een uitgebreide cinematic universe te maken, die in de toekomst kan worden uitgemolken. Het lukt maar liefst vier scenaristen niet geslaagde grappen of een coherent geheel van Scoob! te maken."

Trouw - één ster

"Och, wat doet dit nieuwe Scooby-Doo-avontuur pijn aan ogen en oren. Scoob! is volgepropt met de geluidseffecten van een derderangs actiefilm."

"Niet alleen de avonturen van het vijftal gaan kopje-onder in het auditieve geweld, ook de muziek van de Nederlandse componist Tom Holkenborg aka Junkie XL. Het is een ratjetoe waarin, heel 21e-eeuws, ook andere stripfiguren opduiken, onder wie Captain Caveman en de zoon van Blue Falcon."

"Er valt een grapje over Netflix, en het is een groot raadsel, maar ook Simon ­Cowell, het strenge Engelse jurylid uit The X Factor, heeft als animatiefiguurtje een plek gekregen in de doorgedraaide Scooby-Doo-­kosmos."

De Telegraaf - twee sterren

"Begin deze eeuw werden op basis van de oude cartoons ook al twee live-actionfilms gemaakt over Scooby-Doo, met onder anderen Sarah Michelle Gellar en Freddie Prinze jr. in de hoofdrollen. Snel vergeten missers waren dat en Scoob! is helaas niet veel beter."

"Vanwege de technisch nogal beperkte animatie, maar vooral ook omdat het heldenvijftal van weleer wordt opgescheept met tal van andere figuren uit de Hanna-Barbera-stal: van de ijdele superheld Blue Falcon en zijn hond Dynomutt tot schurk Dick Dastardly."

"Ongetwijfeld is hun aanwezigheid een beoogd aanknopingspunt voor nog meer films. Of het daarvan komt, valt echter te betwijfelen. Het overbevolkte en nogal lawaaiige Scoob! mist spanning en emotie, terwijl de grappen – vooral vette knipogen over de hoofden van het jonge publiek heen – eerder gênant zijn dan lachwekkend. Daar wint geen hond harten mee."

