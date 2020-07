De politie van Californië gaat er vanuit dat Naya Rivera woensdag op 33-jarige leeftijd is overleden. De actrice, die vooral bekend werd door haar rol als Santana Lopez in Glee, kwam vermoedelijk om het leven tijdens een boottocht met haar vierjarige zoon. Haar lichaam is nog niet gevonden.

Rivera huurde een bootje met haar zoon Josey, maar kwam niet terug. Haar zoon werd in z'n eentje teruggevonden op het meer Piru in Californië en vertelde de plaatselijke autoriteiten dat zijn moeder het water in was gesprongen, maar niet meer omhoog kwam.

De politie zocht met duikteams naar de actrice, maar heeft haar nog niet gevonden. Een woordvoerder laat vrijdag (Nederlandse tijd) weten dat ze er vanuit gaan dat ze is verdronken. De zoektocht verandert daarom van een reddingsmissie naar een bergingsmissie. De politie hoopt haar lichaam te vinden en naar haar familie te kunnen brengen.

Rivera kwam vaker bij het meer en was dus bekend met de omgeving. Het bootje werd gevonden in een gedeelte waar vaker wordt gezwommen, zo heeft de politie bekendgemaakt. De dieptes van het meer variëren echter sterk in diepte: van 1 meter kan het plots naar 15 meter diepte gaan. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat ze ergens het land heeft bereikt.

Rivera werkte als model, zangeres en actrice

Rivera werd op 12 januari 1987 geboren in Santa Clarita, Californië. Al op jonge leeftijd, ze was slechts acht maanden oud, had ze haar eerste baan als model. In de jaren daarna ontwikkelde Rivera zich als actrice, model en zangeres, maar haar grote doorbraak bleef uit tot 2009, toen ze een rol kreeg in de serie Glee.

In de serie, die draaide om de zangclub van een middelbare school, speelde Rivera cheerleader Santana Lopez. Twee jaar na de start van de serie tekende ze een platencontract, waarna ze in 2013 in de Verenigde Staten een hit scoorde met het nummer Sorry, dat ze samen met Big Sean maakte.

Rivera heeft via de serie miljoenen streams op Spotify op haar naam staan voor haar vertolkingen van bekende hits en klassiekers.

Relatieperikelen

De actrice en zangeres verloofde zich in oktober 2013 met rapper Big Sean, maar de twee verbraken hun relatie voor het tot een huwelijk kwam. Iets meer dan een half jaar later trouwde Rivera toch, maar met acteur Ryan Dorsey, met wie ze eerder al een relatie had. De twee kregen samen zoon Josey, maar besloten in december 2017 uit elkaar te gaan.

Dat ging niet zomaar: de actrice werd gearresteerd omdat ze Dorsey zou hebben geschopt en geslagen tijdens een ruzie, twee maanden voor de aankondiging van de scheiding. Uiteindelijk werd ze niet vervolgd voor de mishandeling. Dorsey en Rivera kozen voor een gedeelde voogdijschap over hun zoon en zouden de laatste jaren vriendelijk met elkaar zijn omgegaan.