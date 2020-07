Javicia Leslie heeft donderdag op Instagram bevestigd dat ze de nieuwe vertolkster is van de titelrol in de superheldenserie Batwoman. De 33-jarige actrice is de eerste zwarte vrouw die de rol van de superheldin op zich neemt.

De van ondermeer de dramaserie The Family Business bekende Leslie zal in Batwoman een openlijk lesbische vrouw spelen, die een verleden heeft als drugskoerier. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe reeks van de show verschijnt.

Leslie richt zich op zwarte meisjes in haar bevestiging van de berichtgeving. "Aan alle zwarte meisjes die ervan dromen op een dag een superheld te zijn: het is mogelijk!". In een verklaring laat de in Duitsland geboren Amerikaanse actrice weten "Ik ben heel trots om de eerste zwarte actrice te zijn die de iconische rol van Batwoman te spelen. Als een biseksuele vrouw voel ik me vereerd om mee te doen aan deze show, die barrières heeft doorbroken voor de lhbti-gemeenschap."

In juni lekte via een castingoproep voor het tweede seizoen van de serie uit dat Batwoman, het alter ego van Ryan Wilder, door een "een vrouw van midden tot eind twintig zonder voorafbepaalde etniciteit die op het punt staat om Batwoman te worden" zou worden gespeeld. In de voorafgaande reeks van Batwoman was het alter ego van de superheldin Kate Kane, gespeeld door de in mei zonder opgaaf van redenen vertrokken Leslie Rose.