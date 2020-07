Will Smith is tijdens zijn jeugd in Philadelphia meer dan tien keer uitgescholden met het woord 'nigger' door de politie. De acteur vertelt in gesprek met Angela Rye op YouTube dat hij regelmatig werd aangehouden als hij onderweg was.

"Ik begrijp hoe het is om in die omstandigheden te leven. Door de verhouding met de politie voelde het haast of ik in bezet gebied woonde", legt de acteur uit. Smith ging naar een katholieke school waar ook witte kinderen naartoe gingen en vertelt dat zij blij waren als de politie in de buurt was, terwijl Smiths hart tekeer ging.

"Mensen die niet zo zijn opgegroeid kunnen niet snappen hoe het voelt om te leven alsof je in bezet gebied woont." Smith zegt zich ook zorgen te maken om zijn zonen na het zien van de beelden van de dood van George Floyd, die om het leven kwam nadat een agent met zijn knie op Floyds nek was gaan zitten.

Smith vertelt dat het hem moeite heeft gekost om niet door zijn woede te worden verteerd, maar dat hij hoop heeft voor de jongere generaties die massaal de straat op gingen tijdens de Black Lives Matter-protesten.

"Deze vredige protesten houden de onderdrukker een spiegel voor. Hoe rustiger je protesteert, hoe duidelijker die spiegel is. Ik voel me aangemoedigd door hoe de jongere generaties dit hebben aangepakt", aldus de 51-jarige Smith.