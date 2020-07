Van Anne Hathaway als genadeloze oplichter tot Jack Black als knokkende panda. Videoland breidde het aanbod deze week weer een stukje uit. Bekijk hieronder welke titels er werden toegevoegd.

Series

Black-ish

Dre Johnson heeft een prachtig huis, mooie vrouw en vier leuke kinderen. Hij vreest dat zijn gezin zich te veel heeft aangepast aan de elitaire omgeving. Johnson wil zijn gezin hun zwarte identiteit teruggeven, maar moet intussen ook rekening houden met de toekomst. Actrice Tracee Ellis Ross won in 2018 een Golden Globe voor haar rol als moeder van het gezin.

Eén tegen 50

Caroline Tensen is weer terug met het twintigste seizoen van dit quizprogramma, maar dan in een ietwat andere vorm. Normaliter neemt een speler het op tegen honderd mensen, maar vanwege de coronamaatregelen is dat aantal gehalveerd.

Married at First Sight Australia – seizoen 6

Australische deelnemers stappen in het huwelijksbootje met een wildvreemde. Gekoppeld door de wetenschap trouwen ze op goed geluk met elkaar. Vinden ze op die manier de liefde van hun leven? In Nederland ging het niet altijd meteen goed en kregen deelnemers een tweede kans.

Films

The Hustle

In deze remake van Dirty Rotten Scoundrels spelen Anne Hathaway en Rebel Wilson twee oplichters die het hebben voorzien op rijke mannen. Intussen gaan de twee ook de strijd met elkaar aan door te testen wie het beste een techmiljardair om de tuin weet te leiden.

Into the Dark: Culture Shock

Een jonge Mexicaanse vrouw wil niets liever dan de grens van Mexico naar de Verenigde Staten oversteken, maar haar Amerikaanse droom verandert al snel in een nachtmerrie.

Kung Fu Panda

De onhandige en dikke panda Po (Jack Black) droomt ervan om kungfumeester te worden en mag lessen volgen van een expert. Dat gaat niet van een leien dakje. Maar gaandeweg leert Po wat zijn lot is, om het samen met zijn nieuwe vechtkameraden op te nemen tegen grote schurken. Nadat Videoland het tweede en derde deel van deze animatiereeks al had toegevoegd, kunnen liefhebbers nu ook het eerste deel kijken.

