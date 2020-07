Een vliegreis naar Londen, New York of Los Angeles om over een nieuwe film te praten; journalisten en acteurs deden het om de haverklap voordat de coronacrisis uitbrak. Inmiddels werkt alles een stuk simpeler. Hoewel er ook nadelen aan die nieuwe werkwijze kleven.

Zowel journalisten als marketingafdelingen van films doen graag moeite om een ontmoeting te organiseren. Zo vloog NU.nl in 2019 naar Londen om met Chris Hemsworth te kunnen praten over Avengers: Endgame. De 'persjunket' van Bad Boys was begin dit jaar een thuisfeestje: de Vlaamse regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah waren toen in Amsterdam om met journalisten te praten.

Maar inmiddels is alles dus anders. Fysieke gesprekken hebben plaatsgemaakt voor interviews via Zoom. Zowel acteurs als journalisten klappen thuis simpelweg hun laptop open. Belichting en geluid worden vooraf gecontroleerd, waarna journalisten in een virtuele wachtkamer terechtkomen waar ze nog even kunnen zwaaien naar collega's uit andere landen. Een nieuw videoscherm plopt automatisch omhoog wanneer het interview kan beginnen.

Efficiënter maar ook minder persoonlijk

De voordelen liggen voor de hand: geen reistijd en overnachtingen, en een manier om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk media te woord te staan. Waar journalisten tijd besparen en andere artikelen kunnen schrijven, besparen marketingafdelingen geld voor andere doeleinden.

Toch brengt de nieuwe opzet ook nadelen met zich mee. Acteurs laten soms uren op zich wachten tot ze in beeld verschijnen. Een aantal interviews voor de nieuwe Netflix-film The Old Guard werden op het laatste moment afgezegd. De afstand is intussen te groot om de reden te achterhalen. Met z'n allen in een virtuele videochat wachten, kan dan een slepende exercitie worden.

'Moderator bepaalt wie er kan praten'

Filmjournalist Ab Zagt merkt dat vooral de groepsinterviews tegenwoordig weinig opleveren. Normaliter wordt een acteur daarbij samen met een aantal journalisten aan tafel gezet, nu gebeurt dat via een conferencecall. "Het is nu amper nog mogelijk om echt contact met geïnterviewden te krijgen", legt Zagt uit. "Bovendien zit er een moderator bij die bepaalt wie er kan praten. Een vervolgvraag stellen, zit er dan dus vaak niet in."

"Tegenwoordig is de enige werkbare methode nog een-op-een met iemand praten", vertelt Zagt. "Dan heb je het gesprek zelf in handen. Je krijgt een wisselwerking."

De filmjournalist haalt een recent videogesprek met Barry Atsma aan, die op de set van de Duitse tv-serie Du sollst nicht lügen stond. "We hadden een half uur de tijd, dat ging voortreffelijk. Maar toch is ook dat anders. Je mist de sfeer van een fysiek gesprek. Een blijvende vervanger is het dus zeker niet. Het liefst was ik zelf gewoon naar Duitsland gereden."