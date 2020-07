De Vlaamse regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, die eerder dit jaar groot succes hadden met Bad Boys for Life, gaan voor Netflix een dramaserie maken over islamitische begrafenissen. De achtdelige serie Grond wordt in Brussel opgenomen.

Grond gaat over de jonge Ishmael, die samen met zijn zus een repatriëringsbedrijf runt voor begrafenissen in het buitenland. Ze komen met het idee om Marokkaanse grond naar België te halen, om zo islamitische uitvaarten makkelijker te maken. Maar hun handel in grond blijkt onvoorziene gevolgen te hebben.

El Arbi en Fallah leggen uit dat de nieuwe serie "heel herkenbaar is voor ons als moslims en Marokkanen". Daarnaast laten ze weten dat de thematiek rondom familie en verlies ook zorgt voor een universeel karakter.

"Het jeukt om weer op een set te staan in Brussel", vertellen de regisseurs. "De plek waar het voor ons allemaal begon."

De filmmakers werden onder meer bekend met het misdaaddrama Black, over de liefde tussen twee leden van rivaliserende bendes in Brussel. Later maakten ze gangsterfilm Patser, waar Ali B ook in te zien was.

Begin 2020 brachten El Arbi en Fallah hun eerste Hollywoodfilm uit. Bad Boys for Life is tot nu toe de best bezochte film van het jaar. In mei werd bekend dat ze zowel Bad Boys 4 als het vierde deel in de Beverly Hills Cop-reeks gaan regisseren.