Martin Scorsese gaat een nieuwe muziekdocumentaire regisseren over New York Dolls-frontman David Johansen, meldt Consequence of Sound dinsdag.

Volgens de officiële synopsis gaat de tot nu toe titelloze film over Johansens hele leven en carrière. Het vertelt over hoe hij opgroeide op Staten Island, zijn tijd in de New Yorkse wijk East Village halverwege de jaren zestig en zijn leven als frontman van de glamourpunkband New York Dolls.

De film zal echter ook de postpunkjaren van de inmiddels zeventigjarige Johansen in beeld brengen, zowel de loungemuziek uit de jaren tachtig die hij maakte onder het pseudoniem Buster Poindexter als de bluesplaten die hij begin deze eeuw maakte als David Johansen en de Harry Smiths.

"Davids muziek vangt de energie en opwinding van New York City", zegt de 77-jarige Scorsese in een persbericht, ingezien door Consequence of Sound. "Ik zie hem vaak optreden en in de loop der jaren heb ik de diepte van zijn muziek leren kennen. Nadat ik zijn show vorig jaar in Café Carlyle had gezien, wist ik dat ik het moest filmen omdat het zo buitengewoon was om de evolutie van zijn leven en zijn muzikale talent in zo'n intieme setting te zien. Voor mij legde de show het ware emotionele potentieel van een livemuziek vast."

Een verleden van muziekdocumentaires

Om dit verhaal te vertellen, werkt Scorsese samen met jarenlange medewerkers, onder wie producer Margaret Bodde en regisseurs Ellen Kuras en David Tedeschi.

Scorsese heeft al meerdere muziekdocumentaires op zijn naam staan. Zo won hij twee Emmy's met zijn in 2011 uitgebrachte film over George Harrison; George Harrison: Living in the Material World. Vorig jaar bracht Netflix de door Martin Scorsese geregisseerde Bob Dylan-documentaire Rolling Thunder Revue uit. Ook was Scorsese uitvoerend producent van de nog niet uitgebrachte film Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band over The Band.