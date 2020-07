Actrice Thandie Newton "was bang voor Tom Cruise" toen ze met hem samenwerkte op de set van Mission: Impossible II, vertelde ze maandag in een interview met New York Magazine. Cruise is volgens Newton "een zeer dominant persoon".

De acteur zou volgens Newton, die Nyah Hall speelde tegenover Cruises personage Ethan Hunt, "erg zijn best doen om aardig te lijken", maar niet kunnen omgaan met stress en druk. "Hij neemt veel op zich en ik denk dat hij het gevoel heeft dat alleen hij alles zo goed mogelijk kan doen."

"Er was een keer dat we een nachtscène deden met hem en mij op het balkon", herinnert ze zich. "En ik denk niet dat het een heel goed geschreven scène was. Ik werd boos op hem. We waren gefrustreerd over elkaar, het ging niet goed... Tom was niet blij met wat ik aan het doen was, want ik had de slechtste tekst."

Volgens de actrice raakte Cruise "zo gefrustreerd" dat hij de scène wilde voordoen en de twee van rol wisselden. "Dus we filmden de hele scène met mij als hem - want, geloof me, ik kende zijn tekst tegen die tijd - en hij speelde mij." Dit hielp Newton niet. "Het duwde me verder in een plaats van angst en onzekerheid", aldus Newton.

"Hij was niet verschrikkelijk", zegt Newton over Cruise. "Het was gewoon - hij was echt gestrest."