De makers van De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis komen met een kattenfilm, genaamd Poeslief. Nicolette Kluijver spreekt de stem in van kat Abatutu.

Abatutu was ook te zien in onder meer Wiplala en De Wilde Stad.

"Ik vind het een hele eer om in de huid te kruipen van de grootste dierenacteur van Nederland", zegt Kluijver in een reactie. Naast Abatutu maken verschillende andere katten hun opwachting in de film. Kattenbaasjes kunnen een video insturen, waarna een jury een selectie maakt.

Poeslief is vanaf 4 oktober, op dierendag, te zien in de Nederlandse bioscopen.

Kat Abatutu. (foto: M&N Film Distribution)