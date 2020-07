Brad Pitt heeft een hoofdrol aangenomen in de actiefilm Bullet Train, meldt Deadline.

De film draait om vijf huurmoordenaars in een hogesnelheidstrein op weg van Tokio naar Morioka, die erachter komen dat hun missies met elkaar te maken hebben. Bullet Train is gebaseerd op de roman Maria Beetle van de Japanse auteur Kotaro Osaka.

David Leitch zal de film regisseren en het scenario is in handen van Zak Olkewicz. Het is niet bekend wanneer de film verschijnt.

Pitt won in 2020 een Oscar voor zijn bijrol in de film Once Upon a Time ... in Hollywood. In januari werd bekend dat de acteur de hoofdrol in de filmreeks The Matrix had geweigerd omdat hij vond dat de rol hem niet op het lijf geschreven was.