Halle Berry heeft zich teruggetrokken als vertolker van een transgenderpersonage in een niet nader omschreven filmproject, meldt ze dinsdag op Twitter. De actrice vertelde vrijdag zich voor te bereiden op de rol maar ziet daar vanaf nadat ze kritiek kreeg uit lhbti-kringen.

Berry biedt excuses aan en belooft beterschap in haar overwegingen. "Als een vrouw die als vrouw geboren is en zich identificeert als vrouw, begrijp ik nu dat ik deze rol niet zou moeten hebben overwogen. Ik zie nu in dat de transgendergemeenschap de mogelijkheid moet hebben om zijn eigen verhalen te vertellen."

"Ik ben dankbaar voor de kritische geluiden van de afgelopen dagen en zal leren van mijn fout. Ik beloof om een beter rolmodel te zijn, zowel voor als achter de camera", aldus de actrice.

Vrijdag liet de 53-jarige Berry nog weten een rol te overwegen in een niet nader omschreven filmproject als "transgender personage, een vrouw die is veranderd in een man. Ze is een personage in een project dat ik eventueel ga doen".

Scarlett Johansson kreeg in 2018 ook kritiek op transgenderrol

In 2018 kreeg Berry's collega Scarlett Johansson kritiek nadat ze werd gecast als transgenderman in de film Rub and Tug. De actrice trok zich uiteindelijk terug.

Het filmproject Rub and Tug ging uiteindelijk, ondanks de roep om een transgenderacteur in de rol, helemaal niet door.