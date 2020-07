De comedyserie Dead To Me, met Christina Applegate en Linda Cardellini in de hoofdrol, krijgt een derde en laatste seizoen op Netflix. Tegelijkertijd heeft Netflix een deal gemaakt met Dead To Me-maker Liz Feldman, waarbij Feldman betrokken zal zijn bij de ontwikkeling van Netflix-series en andere projecten.

"Van begin tot eind is Dead to Me precies de show die ik wilde maken en het was een ongelooflijk cadeau", zei Feldman maandag in een persbericht. "Het vertellen van een verhaal dat voortkomt uit verdriet en verlies heeft me als artiest groter gemaakt en me geheeld als mens."

"Ik ben voor altijd dank verschuldigd aan mijn partners in crime, mijn vrienden voor het leven, Christina en Linda, en onze briljant getalenteerde schrijvers, cast en crew", gaat Feldman verder. "Ik ben Netflix erg dankbaar voor het ondersteunen van Dead To Me, vanaf de eerste dag, en ik ben verheugd om onze samenwerking voort te zetten."

Dead To Me vertelt het verhaal van Jen en Judy nadat de man van Jen is omgekomen bij een auto-ongeluk en tijdens een reeks melodramatische wendingen in hun hechte vriendschap. De serie werd positief ontvangen na het debuut in 2019 en leverde Applegate een Emmy-nominatie op voor Beste Actrice. Feldman won een Writers Guild Award voor beste aflevering van een komedieserie.