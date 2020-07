Het boek The Immortal Story van de Deense auteur Karen Blixen wordt verfilmd, zo meldt Variety maandag. Eerder werden Blixens memoires Out of Africa ​​en het korte verhaal Babette's Feast al vertaald naar het witte doek.

The Immortal Story maakt onderdeel uit van Blixens laatste verhalencollectie Anecdotes of Destiny uit 1958, dat ze schreef onder haar pseudoniem Isak Dinesen. Het verhaal speelt zich af in de late negentiende eeuw in Canton (tegenwoordig Guangzhou in China), waar Charles Clay, een rijke koopman, zijn bediende Elishama 's nachts laat opblijven om aan hem voor te lezen.

Als Elishama voorleest uit het Bijbelboek Jesaja vraagt de koopman zich af waarom mensen verhalen vertellen over dingen die niet echt zijn gebeurd. Clay besluit een ​​verhaal dat hij ooit gehoord heeft - over een rijke man die een zeeman betaalde om met zijn vrouw naar bed te gaan om een erfgenaam te verwekken - werkelijkheid te laten worden. Daarvoor moet echter nog veel gebeuren, want Clay heeft zelf geen vrouw.

Trouw aan de originele tekst

The Immortal Story werd in 1968 al eens als film uitgebracht. De nieuwe filmbewerking zal worden geschreven door de Argentijnse schrijvers Daniel Rosenfeld en Lucía Puenzo en wordt gebaseerd op de originele tekst van Blixen.

Argentijns-Franse acteur Nahuel Pérez Biscayart (BPM) en Leonardo Sbaraglia (Pain and Glory, Wild Tales) hebben intentieverklaringen ondertekend om in de film te spelen, samen met een internationale acteur en actrice die nog moeten worden bevestigd, aldus Rosenfeld aan Variety.

Out of Africa goed voor zeven Academy Awards

Het meest bekende werk van Blixen is haar boek Out of Africa, dat is gebaseerd op het leven van de auteur en gaat over een vrouw die met haar man naar Kenia verhuist. Eenmaal in Nairobi aangekomen blijken de plannen van het stel anders uit te pakken en gaat de vrouw een buitenechtelijke relatie aan met een Britse jager.

In de verfilming uit 1985 waren de hoofdrollen weggelegd voor Meryl Streep en Robert Redford. Out of Africa won zeven Academy Awards, waaronder die voor beste film.