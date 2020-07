Tygo Gernandt en Egbert-Jan Weeber spelen in de nieuwe kinderfilm De Piraten van Hiernaast. De twee acteurs hebben de draaidagen als leuk ervaren. Naar eigen zeggen voornamelijk door de "leuke fantasiewereld" waarin ze zich mochten begeven.

De Piraten van Hiernaast gaat over een schip met piraten dat aanmeert in het dorp Zandvoort aan Zee. De piraten kunnen het maar moeilijk vinden met de dorpsbewoners, maar de kinderen trekken toch naar de piraten toe.

"Het was zo leuk om iedere dag weer dat kostuum aan te trekken en in die leuke fantasiewereld te stappen", aldus Weeber, die in de film een piraat speelt.

Gernandt genoot naar eigen zeggen vooral van het acteren met de kinderen. "Die kinderen zijn de acteurs van de toekomst. Ze zijn allemaal zo goed en dat zorgde voor een leuke dynamiek op de set", zegt de 46-jarige acteur.

Weeber: 'Erg om te zien dat filmsector zo hard wordt geraakt'

De film ging afgelopen week in première en was hiermee de eerste nieuwe Nederlandse film die in première ging met aangepaste omstandigheden vanwege het coronavirus.

Een gekke ervaring, ook voor de twee acteurs. Weeber: "Er stonden overal spatschermen en je moet natuurlijk afstand houden." Hij heeft wel zorgen over wat de coronacrisis doet met de culturele sector. "Het is erg om te zien dat die sector zo hard wordt geraakt. Cultuur kun je de mensen eigenlijk niet afnemen", aldus Weeber.

Gernandt heeft nu een aantal werkdagen meegemaakt waarbij de coronamaatregelen in acht genomen moesten worden. "Er is dan een verdeling gemaakt tussen welke acteurs wel en niet dicht bij elkaar mogen komen. Het is even aanpassen, maar goed te doen."