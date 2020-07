Ennio Morricone (91) is in de nacht van zaterdag op zondag in een ziekenhuis in Rome overleden aan de gevolgen van een val, zo laat zijn familie maandag weten. © BrunoPress

Morricone geldt als een van de invloedrijkste filmcomponisten van de twintigste eeuw. Zijn soundtrack van de western Once Upon a Time in the West, werd met meer dan tien miljoen verkochte exemplaren een van de meest succesvolle filmmuziekalbums ooit. © BrunoPress