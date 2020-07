Ennio Morricone is op 91-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse componist overleed in een ziekenhuis in Rome aan de gevolgen van een val, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera.

De familie van Morricone laat weten dat de componist in de nacht van 5 op 6 juli is gestorven. De begrafenis wordt in besloten kring voltrokken.

Hij geldt als een van de invloedrijkste filmcomponisten van de twintigste eeuw. Zijn soundtrack van de western Once Upon a Time in the West werd met meer dan tien miljoen verkochte exemplaren een van de meest succesvolle filmmuziekalbums ooit.

Morricone componeerde in zijn carrière ruim 500 soundtracks voor films en televisie. Onder zijn werken zijn liedjes voor films als het eerder genoemde Once Upon A Time In The West, The Untouchables en The Good, The Bad and The Ugly.

De afgelopen jaren werkte Morricone ook samen met de Amerikaanse regisseur Quentin Tarrantino aan de film The Hateful Eight . Voor zijn werk voor die film ontving Morricone een Oscar, een Golden Globe en een BAFTA Award.

Morricone trad in 2017 nog op in een uitverkocht Ahoy. Twee jaar daarvoor gaf hij een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.