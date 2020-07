De afgelopen week voegde Netflix een groot aantal nieuwe titels toe. Met deze week onder meer de finales van Gotham en Cable Girls en Thekla Reuten in een nieuwe serie. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van de belangrijkste releases.

Series

JU-ON: Origins

De beginnende actrice Haruka Honjo hoort steeds vaker griezelige en onverklaarbare voetstappen in haar huis. Wanneer het erger wordt, besluit ze paranormaal expert Yasuo Odajima in te schakelen. JU-ON: Origins is onderdeel van de grote Japanse horrorfranchise Ju-On, beter bekend als The Grudge.

Warrior Nun (seizoen 1)

De grote nieuwe Original-serie van deze week is Warrior Nun, gebaseerd op een comicreeks. En dat is niet gek wanneer je hoort waar het over gaat. We volgen het meisje Ava, dat plots met superkrachten ontwaakt in een mortuarium. Ze blijkt uitverkorenen te zijn voor een geheime op demonen jagende nonnengroepering. De Nederlandse Thekla Reuten speelt ook een rol.

The Baby-Sitters Club

De naam klinkt je misschien bekend in de oren en dat komt doordat The Baby-Sitters Club, gebaseerd op de geliefde boeken van Ann M. Martin, in 1995 al eens verfilmd is. Nu heeft Netflix er een serie van gemaakt. We volgen een groep tieners in het fictieve dorp Stoneybrook in de Amerikaanse staat Connecticut. Ze zijn samen een oppasbureau begonnen en beleven opeens nieuwe, bijzondere avonturen.

Gotham (seizoen 5)

Fans in Nederland moesten maar liefs anderhalf jaar lang wachten op het slot van Gotham. Nu is het dan eindelijk zover. In het vijfde en laatste seizoen vecht Jim Gordon (Ben McKenzie) samen met een jonge Bruce Wayne tegen de slechteriken van Gotham. En die zorgen voor absolute chaos nu Gotham is afgesloten van de rest van de wereld.

Cable Girls (seizoen 5, deel 2)

Ook Cable Girls neemt definitief afscheid. De allereerste Spaanstalig geproduceerde Netflix Original zwaait af met het tweede en laatste deel van seizoen 5. Hoe zullen de levens van de personages veranderen na de cliffhangers van deel 1?

Queen of the South (seizoen 3 en 4)

Drugsbarones Teresa Mendoza (Alice Braga) is terug van weggeweest. We kunnen sinds deze week van oorlog genieten met maar liefst twee seizoenen, 3 én 4. Een vijfde seizoen is al in de maak.

Mystic Pop-up Bar (seizoen 1)

Het verhaal van de Koreaanse serie Mystic Pop-up Bar is zó bizar dat je wel moet kijken. De serie draait om een mysterieus café dat alleen in de nacht open is. Het personeel kan de dromen van klanten binnendringen om zo de krassen op hun ziel te helen.

Dicte (seizoen 1)

Netflix zette seizoen 1 van deze al wat oudere Deense serie deze week online. We volgen eens geen rechercheur, maar een misdaadjournaliste. Dicte Svendsen gaat doortastend te werk en dat leidt regelmatig tot clashes met de plaatselijke politieagent John Wagner.

Modus (seizoen 1)

Ook het eerste seizoen van Modus is deze week toegevoegd. Het speelt zich af in een besneeuwd Zweden en focust op een voormalige FBI-profiler. Ze komt in aanraking met een gruwelijke moordenaar in haar stad nadat haar autistische dochter zijn gruweldaden zag plaatsvinden. Hier is het dus niet zozeer de vraag wie het gedaan heeft, maar waarom.

Southern Survival

Deze realityreeks duikt in de wereld van producten die je kunnen beschermen bij extreme situaties zoals inbraken, explosies en natuurrampen. Het zogenoemde BattleBox-team gaat de uitdaging aan en onderwerpt de producten aan diepgravende tests.



Over Water (seizoen 2)

Nog maar kort geleden plaatste Netflix het eerste seizoen van de Vlaamse dramaserie Over Water online en deze week staat seizoen 2 alweer klaar. Er wordt nog steeds gefocust op de gewezen tv-presentator John Beckers. Die belandt steeds verder in de problemen wanneer hij het aanlegt met schimmige onderwereldfiguren in de haven van Antwerpen.

Films

Gladiator

Voor wie Gladiator nog niet kent: het is een van de allerbeste actiefilms ooit, met Russell Crowe en Joaquin Phoenix in topvorm. Russells personage, de Romeinse generaal Maximus, is de gedroomde troonopvolger van de keizer, tot ergernis van diens zoon Commodus (Phoenix), die het niet meer trekt, zijn vader vermoordt en de boel overneemt. Een gebroken Maximus, die Commodus' overname afkeurt en als gevolg daarvan zijn hele familie verliest, is uiteraard uit op bikkelharde wraak. Maar hij moet zich wél in meedogenloze gladiatortoernooien bewijzen om dicht bij Commodus te kunnen komen.

Desperados

In de comedy Desperados speelt Saturday Night Live-bekende Nasim Pedrad Wesley, een vrouw die per ongeluk in dronken toestand een beschamend mailtje stuurt naar haar nieuwe vriend. Helemaal in paniek reist ze samen met een stel vriendinnen af naar Mexico waar ze het mailtje hoopt te deleten voordat haar vriend het ziet.

Insidious: Chapter 2 en 3

Het tweede deel van het door horrormeester James Wan (The Conjuring) geregisseerde Insidous staat (weer) op Netflix. Het geplaagde koppel Josh (Patrick Wilson) en Renal Lambert (Rose Byrne) keert terug en wordt uiteraard weer geteisterd door demonen en ander bovennatuurlijk gespuis. Deel drie is niet geregisseerd door Wan en fungeert als prequel op de eerste twee films.

Under the Riccione Sun

In Under the Riccione Sun raakt een groepje tieners bevriend tijdens hun zomervakantie op de stranden van het Italiaanse Riccione. In deze romantische en komische coming-of-age-film ontstaan uiteraard ook vakantieliefdes.