RTL heeft besloten om fragmenten uit de film Gooische Vrouwen 2 te schrappen omdat er sprake van stereotypering zou zijn in de betreffende scènes, zo bevestigt een woordvoerder vrijdag.

Het gaat volgens RTL om in totaal acht fragmenten uit de in 2014 verschenen film. Die draaien voornamelijk om het personage Komo, dat afkomstig is uit Burkina Faso. Welke fragmenten er allemaal worden geschrapt uit de film, is nog niet bekend. Volgens de zender gaat het uiteindelijk om acht zinnen in twee verschillende scènes.

RTL meldt in een reactie dat het naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over racisme is benaderd door Will Koopman, de regisseur van de film. "Hoewel stereotypering in Gooische Vrouwen is toegepast op alle personages, vindt zij sommige scènes achteraf gezien ongepast", aldus RTL.

De zender zegt normaal gesproken "terughoudend" te zijn als het gaat om aanpassen of verwijderen van bestaand materiaal, omdat fragmenten juist "een aanleiding" kunnen zijn voor een gesprek over thema's als racisme. "In het geval van Gooische Vrouwen 2 waren we het eens met de makers", aldus RTL.

De precieze datum waarop de aangepaste versie te zien is op Videoland, is nog niet bekend.