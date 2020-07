Alle acht verfilmingen van de Harry Potter-boeken zijn komende zomer te zien in de Nederlandse bioscopen.

Op 16 juli verschijnen Harry Potter and The Philosopher's Stone en Harry Potter and The Chamber of Secrets en vervolgens komen er elke week twee 'nieuwe' verfilmingen, meldt Warner Bros.

De reeks wordt afgesloten met deel 1 en 2 van Harry Potter and The Deathly Hallows, die vanaf 3 augustus te zien zijn.

De films trokken in Nederland in tien jaar tijd bijna twaalf miljoen bezoekers. Alle delen zijn nu voor het eerst ook beschikbaar in IMAX.