Amazon Studios werkt aan een televisieserie die gebaseerd is op de populaire gamereeks Fallout. Lisa Joy en Jonah Nolan, bekend van de sciencefictionserie Westworld, staan aan het roer van de productie, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Fallout werd voor het eerst uitgebracht in 1997 en heeft sindsdien verschillende vervolgen gehad. De verhalen spelen zich af in een wereld waarin de geschiedenis anders is gelopen en nucleaire energie van groter belang is geworden. Spelers verkennen een dystopische wereld die langzaam opkrabbelt na een vernietigende oorlog. Het recentste deel, Fallout 76, werd eind 2018 uitgebracht.

Een schrijver of regisseur is momenteel nog niet aan de nieuwe serie van Amazon verbonden. Informatie over een cast of releasedatum, zal vermoedelijk langer op zich laten wachten.

De afgelopen tijd tonen televisieplatforms vaker interesse in populaire games. Zo bracht Netflix The Witcher uit en werkt HBO aan een serie die zich laat inspireren door The Last of Us. De Amerikaanse betaalzender Showtime heeft al langer plannen liggen om een televisiereeks op Halo te baseren.