Netflix heeft een derde en laatste seizoen aangekondigd van The Kominsky Method, de prijswinnende serie met Michael Douglas. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Een releasedatum voor het nieuwe seizoen is nog niet bekendgemaakt. Vanwege de coronacrisis is het nog onzeker wanneer de productie van het derde seizoen kan beginnen.

In The Kominsky Method speelt Douglas een acteur die ooit voor korte tijd beroemd was, maar nu werkt als gerespecteerd acteercoach. De serie won in 2019 een Golden Globe voor beste komische productie. Douglas werd bekroond voor zijn hoofdrol, Alan Arkin kreeg een nominatie voor zijn bijrol als manager.

De serie werd daarnaast in 2019 genomineerd voor drie Emmy's. Eerder dit jaar waren er ook opnieuw nominaties bij de Golden Globes, nogmaals voor Douglas, Arkin en de beste comedyserie.